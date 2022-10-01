Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании ООН по «Северным потокам» | 360°

Все новости

Подмосковье

02 октября 2022, 00:02

Церемония открытия Аллеи Героев Советского Союза прошла в Дубне

Спецоперация

01 октября 2022, 23:53

Мобилизовавшийся депутат Госдумы подорвал РСЗО «Град» в боях в Донбассе

Реклама

Спорт

01 октября 2022, 23:34

Появились подробности повторного ухода Трусовой от Тутберидзе

Мир

01 октября 2022, 23:33

Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании ООН по «Северным потокам»

Подмосковье

01 октября 2022, 23:11

Щелковский театр открыл юбилейный сезон постановкой комедии

Спецоперация

01 октября 2022, 23:09

Гендиректор МАГАТЭ запланировал визиты в Москву и Киев

Спецоперация

01 октября 2022, 23:08

Число погибших при обстрелах ВСУ в Донецке за сутки увеличилось до семи

Общество

01 октября 2022, 22:45

Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса SoundCloud

Мир

01 октября 2022, 22:37

Ураган «Иан» может стать самым разрушительным в истории США — Байден

Мир

01 октября 2022, 23:33

Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании ООН по «Северным потокам»

Полянский: Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»

Читать 360tv в

Председательствующая в сентябре в Совете Безопасности ООН Франция не дала выступить с комментариями официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову по поводу «Северных потоков». Об этом первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

В пятницу, 30 сентября, в СБ ООН прошло заседание по происшествию на «Северном потоке —1» и «Северном потоке —2». Заседание состоялось по инициативе России, отметил Полянский.

Реклама

Все члены Совета в той или иной степени осудили произошедшее, такую ситуацию назвали недопустимой. Кроме того звучали призывы к расследованию случившегося.

Реклама

Но конец заседания «омрачился скандалом» с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя де Ривьера, добавил Полянский.

«Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю „Газпрома“ Сергею Куприянову <…> ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — написал первый зампостпреда России при ООН.

Подобными действиями, как заметил Полянский, французское председательство «полностью себя изобличило», поскольку ранее призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой Парижа в Совете Безопасности ООН.

В понедельник, 26 сентября, сразу в нескольких местах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашли пробоины. По одной из версий, повреждения нанесли в результате диверсий. Президент России Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба. Прокурор шведского подразделения по делам безопасности Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование, заявил, что шансы для установления ответственных в саботаже на газопроводах очень высокие.

Газопровод Северный поток — 2

ООН

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама