Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании ООН по «Северным потокам» | 360°

Мир 01 октября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

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Viber Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании ООН по «Северным потокам» Полянский: Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам» Pxhere.com

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Председательствующая в сентябре в Совете Безопасности ООН Франция не дала выступить с комментариями официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову по поводу «Северных потоков». Об этом первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

В пятницу, 30 сентября, в СБ ООН прошло заседание по происшествию на «Северном потоке —1» и «Северном потоке —2». Заседание состоялось по инициативе России, отметил Полянский.

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Все члены Совета в той или иной степени осудили произошедшее, такую ситуацию назвали недопустимой. Кроме того звучали призывы к расследованию случившегося.

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Но конец заседания «омрачился скандалом» с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя де Ривьера, добавил Полянский.

«Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю „Газпрома“ Сергею Куприянову <…> ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — написал первый зампостпреда России при ООН.

Подобными действиями, как заметил Полянский, французское председательство «полностью себя изобличило», поскольку ранее призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой Парижа в Совете Безопасности ООН.

В понедельник, 26 сентября, сразу в нескольких местах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашли пробоины. По одной из версий, повреждения нанесли в результате диверсий. Президент России Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба. Прокурор шведского подразделения по делам безопасности Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование, заявил, что шансы для установления ответственных в саботаже на газопроводах очень высокие.

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