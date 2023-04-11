Мир 11 апреля 2023, 05:44 Полянский заявил о риске невыдачи Лаврову визы США Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил о возможном риске невыдачи Лаврову визы США Pxhere

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Есть риск, что американские власти могут не выдавать визу или разрешение на полет главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом сообщил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Лавров, как ожидается, будет председательствовать в Совете Безопасности 24 и 25 апреля. Помимо этого прорабатывается встреча главы российского МИД с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

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«Такой риск всегда существует. Насколько мне известно, визы пока нет ни у Сергея Викторовича, ни у сопровождающих делегацию. А разрешение на пролет делается гораздо ближе к моменту поездки», — отметил Полянский.

Но также он добавил, что с трудом представляет себе, что Штаты могут пойти на это «с учетом резонанса, который этот шаг вызовет».

Если американская сторона все же поступит таким образом, то, по словам Полянского, встретит крайне жесткую критику и непонимание даже со стороны своих союзников.

Полянский также отметил, что Россия будет настаивать на запуске процесса арбитража со стороны ООН в отношении США, которые нарушают обязательства страны пребывания центральных учреждений организации. Он пояснил, что есть значительное количество людей, которых американская сторона безосновательно внесла в свои черные списки.