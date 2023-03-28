Мир 28 марта 2023, 05:08 Полянский заявил о давлении Запада на членов Совбеза ООН при голосовании Полянский: Запад давил на членов СБ ООН при голосовании по «Северным потокам» Pxhere

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Запад оказывал сильное давление на членов Совета безопасности ООН, чтобы те не поддержали на голосовании резолюцию России по созданию независимой комиссии для расследования диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в комментарии РИА «Новости».

«Я думаю, все остальные (воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь — прим. ред.) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров», — сказал Полянский.

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По его словам, Западные страны абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать позицию России. Полянский также добавил, что ряд членов СБ ООН ожидают оперативного расследования диверсии на «Северных потоках» от Дании, Германии и Швеции.

Американского журналиста Сеймура Херша не удивил отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию. Он отметил, что если бы было иначе, это была бы новость.

Совет безопасности ООН не принял резолюцию о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Россия настаивала на формировании независимой комиссии для выяснения случившегося на газопроводах. Документ не набрал необходимого числа голосов. Его поддержали только Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались от голосования.