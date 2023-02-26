Мир 26 февраля 2023, 07:29 Полянский заявил, что Запад давил на другие страны при голосовании по антироссийской резолюции ООН Полянский: Запад «выкручивал руки» странам для принятия антироссийской резолюции ООН РИА «Новости»

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в «выкручивании руки» странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи Всемирной организации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Полянский сообщил, что за сорок минут до обеденного перерыва заседание вдруг прервали и продолжили через два часа. За это время, по его словам, было «выкручено почти 30 пар рук».

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«Методы достижения результата опять „ковбойские“. Коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников „за глаза“, просили не обижаться и войти в положение», — отметил он.

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По мнению дипломата, произошло это с подачи «давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши». Причем, текст резолюции «скруглили и выхолостили до простых банальностей и из него убрали пресловутую мирную инициативу Зеленского», уточнил Полянский.

В результате за резолюцию проголосовала 141 страна, семь выступили против, 32 воздержались. Главное требование — Москва должна немедленно вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре.