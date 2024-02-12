Мир 12 февраля 2024, 10:25 Полянский заявил, что у генсека ООН нет варианта урегулирования на Украине Полянский: Гутерриш готов быть посредником в урегулировании на Украине РИА «Новости»

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В распоряжении генсека ООН Антониу Гутерриша нет инструментов для урегулирования горячей фазы конфликта на Украине. Такое мнение выразил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привело РИА «Новости».

Полянский ответил на вопрос, выступал ли Гутерриш с мирными инициативами на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая состоялась в конце января. Дипломат подчеркнул, что у генсека ООН простая позиция — если стороны конфликта попросят, то он готов выступить в качестве посредника.

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«У него нет какого-то своего инструментария, который он был бы готов предложить в горячей фазе украинского кризиса», — пояснил Полянский.

При этом Гутерриш пытается продвинуть свои идеи по поводу возобновления Черноморской зерновой инициативы. Однако Россия обозначила свою позицию ранее и не готова идти на уступки, пока все обязательства перед ней не выполнят, подытожил заместитель постпреда РФ.

Ранее Гутерриш голословно обвинил Россию в нарушениях прав человека на Украине. При этом он умолчал про преступления ВСУ в отношении мирных жителей.