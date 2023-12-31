Мир 31 декабря 2023, 18:44 Полянский заявил, что к ООН пришло осознание «гнилого нутра» Украины Полянский: в ООН стали осознавать гнилое нутро киевского режима и цинизм Запада Freepik

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К представителям многих стран в Организации Объединенных Наций в уходящем году постепенно начало приходить осознание, что у киевского режима «гнилое нутро», а Запад двуличен и циничен. Последний активно раздувает украинский конфликт, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — написал он.

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Полянский отметил, что многие государства начали понимать неприглядную роль Запада в усугублении кризиса, его двуличие, цинизм и избирательную слепоту, которые особенно стали заметны во время кризисного положения в Газе.

Первый зампостпреда РФ при ООН добавил, что он стал получать много обращений от простых граждан США и других стран Запада с извинениями за свое правительство, а также со словами поддержки России.

По его словам, большое число западных независимых экспертов, политологов, журналистов выразило готовность подключиться к заседаниям СБ ООН для озвучивания своей позиции, которую они не могут выразить из-за цензуры своих СМИ.

Ранее Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду. Небензя в сотый раз привел публике очевидные факты.