Мир 29 марта 2023, 05:21 Полянский заявил, что до установления мира на Украине еще далеко Полянский назвал отсутствие усилий Запада главной препоной для мира на Украине РИА «Новости»

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Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что до установления мира на Украине достаточно далеко. Причина — отсутствие дипломатический усилий со стороны Запада, написало РИА «Новости».

По словам дипломата, единственное, чем сейчас занят Запад, это поставки орудия ВСУ и раздувание конфликта.

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«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», — констатировал Полянский.

Зампостпреда добавил, что на данный момент трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в достижении мира.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал «циничной ловушкой» предложение Китая о прекращении огня на территории действия киевского режима. Речь идет о призывах к прекращению огня, которые на деле могут заморозить конфликт, пояснил он.