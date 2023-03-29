29 марта 2023, 05:21
Полянский заявил, что до установления мира на Украине еще далеко
Полянский назвал отсутствие усилий Запада главной препоной для мира на Украине
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что до установления мира на Украине достаточно далеко. Причина — отсутствие дипломатический усилий со стороны Запада, написало РИА «Новости».
По словам дипломата, единственное, чем сейчас занят Запад, это поставки орудия ВСУ и раздувание конфликта.
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«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», — констатировал Полянский.
Зампостпреда добавил, что на данный момент трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в достижении мира.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал «циничной ловушкой» предложение Китая о прекращении огня на территории действия киевского режима. Речь идет о призывах к прекращению огня, которые на деле могут заморозить конфликт, пояснил он.
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