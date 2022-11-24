Мир 24 ноября 2022, 10:43 Полянский высмеял постпреда Украины в ООН, показавшего неприличный жест Постпред РФ Полянский высмеял главу миссии Украины в ООН Кислицу за неприличный жест РИА «Новости»

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский посмеялся над главой украинской миссии Сергеем Кислицей. Тот пытался неприличным жестом оскорбить Россию. Об этом написало РИА «Новости».

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — прокомментировал его пост Полянский.

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Речь идет о публикации Кислицы в Twitter. Он заявил, что слушать российского представителя в Совбезе ООН — «одна из самых ужасных его обязанностей». К посту он прикрепил фотографию, на которой позировал в футболке с нецензурными словами в адрес властей России. Также на снимке он сделал неприличный жест рукой.

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Помимо Полянского, поведение Кислицы осудили и некоторые дипломаты из других миссий. Они заявили, что считают неприемлемыми подобные действия.