24 ноября 2022, 10:43
Полянский высмеял постпреда Украины в ООН, показавшего неприличный жест
Постпред РФ Полянский высмеял главу миссии Украины в ООН Кислицу за неприличный жест
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский посмеялся над главой украинской миссии Сергеем Кислицей. Тот пытался неприличным жестом оскорбить Россию. Об этом написало РИА «Новости».
«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — прокомментировал его пост Полянский.
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Речь идет о публикации Кислицы в Twitter. Он заявил, что слушать российского представителя в Совбезе ООН — «одна из самых ужасных его обязанностей». К посту он прикрепил фотографию, на которой позировал в футболке с нецензурными словами в адрес властей России. Также на снимке он сделал неприличный жест рукой.
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Помимо Полянского, поведение Кислицы осудили и некоторые дипломаты из других миссий. Они заявили, что считают неприемлемыми подобные действия.
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