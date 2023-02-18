Мир 18 февраля 2023, 03:18 Полянский выразил надежду на участие журналиста Херша в заседании СБ ООН Полянский выразил надежду, что журналист Херш примет участие на заседании Совбеза ООН Pxhere

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Россия надеется, что американский журналист Сеймур Херш выступит на заседании Совбеза ООН, которое будет посвящено диверсиям на «Северных потоках», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью американской радиостанции WBAI.

Заседание запланировано на 22 февраля.

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«Мы все еще надеемся, что господин Херш сможет выступить на заседании Совета Безопасности ООН, но рассматриваем и другие варианты», — сказал Полянский.

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Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится о заложенной взрывчатке на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» во время учений НАТО в Балтийском море. Постоянное представительство России в ООН созвало заседание Совета безопасности организации.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости организовать международное расследование после появления новых фактов о диверсиях на трубопроводах.

Сам Херш позже заявлял, что после публикации расследования администрация президента США Джо Байдена не признала все представленные факты. По мнению журналиста, взрывы на газопроводах скажутся на мировых позициях США и приведут к расколу Североатлантического альянса. Последствия станут долгосрочными и глобальными.