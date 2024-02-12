Мир 12 февраля 2024, 08:35 Полянский упрекнул Украину в нежелании вернуть изъятых в Европе детей Полянский: власти Украины не помогают своим людям вернуть изъятых в Европе детей Pxhere

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Власти Украины не помогают семьям своих же граждан, у которых в Европе изъяли детей. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В октябре прошлого года директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека отечественного МИД Григорий Лукьянцев сообщил, что с апреля 2023 года в постпредство РФ при Всемирной организации обратились десятки проживающих в Европе украинских семей. Они призывали помочь им вернуть отобранных детей и рассказывали о давлении со стороны властей республики.

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«Украинские загранучреждения <…> чаще всего говорят: даже не обращайтесь к нам. У нас связаны руки, мы не можем поднимать эти неудобные сюжеты в разговоре с теми странами, которые нам помогают», — отметил Полянский.

И после этого украинские беженцы обращаются за помощью к России. На сегодня подобных запросов стало меньше. Люди просто подвергаются определенному риску, констатировал дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ, как вернуть беженцев домой. Он предложил западным странам не платить им пособие. Вместо этого лидер республики призвал передавать все средства Украине.