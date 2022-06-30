Полянский уличил Запад в попытках заигрывания с террористами в Сирии

В настоящее время страны Запада продолжают заигрывать с террористами в Сирии, пытаясь использовать их в своих геополитических целях. Такое мнение высказал во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Его слова привело РИА «Новости».

По словам дипломата, ситуация в САР остается напряженной.

«Основные угрозы безопасности Сирии и для всего региона связаны с сохранением масштабного присутствия террористов, которые нашли прибежище на неподконтрольных Дамаску территориях в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танф», — сказал Полянский.

Он также указал, что коренные причины опасной ситуации Москва видит «в продолжении линии Запада на заигрывание с террористическими элементами» и угрозе их использования «в геополитических целях».

«Путь к разрешению сирийского кризиса лежит через окончание незаконного иностранного военного присутствия в нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, а также безусловное прекращение регулярных авиаударов авиации Израиля», — указал Полянский.

Ранее Дмитрий Полянский сообщил, что продолжительность спецоперации на Украине зависит от того, как скоро будут выполнены поставленные цели.