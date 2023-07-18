Мир 18 июля 2023, 19:19 Полянский сравнил киевский режим с зависимым от оружия наркоманом Дипломат Полянский объяснил теракт на Крымском мосту провалом саммита НАТО U.S. Department of Defense

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Украинские власти организуют теракты с целью отвлечь внимание от провала на саммите НАТО в Вильнюсе. Такое мнение высказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщил ТАСС.

«Чтобы отвлечь население <…> режим Зеленского предпринимает резонансные, но не имеющие военного значения акции, свойственные для международных террористов», — подчеркнул Полянский в ходе выступления на Генассамблее ООН.

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Он обратил внимание, что руководство Украины на сегодняшний день потеряло почти все собственное вооружение ВСУ и сотни тысяч солдат. Единственное, что ему еще позволяет выживать — накачка западным оружием, что схоже с поведением наркомана, заметил дипломат.

«И при этом [киевский режим] тужится со всех сил, пытаясь доказать, что может победить ядерную державу. <…> В этом порочном круге погибают десятки тысяч молодых украинцев», — заключил зампостпреда.