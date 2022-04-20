Полянский скептически оценил идею ООН о «пасхальном перемирии» на Украине

Перспективы «пасхального перемирия» на Украине, предложенные ООН, получили скептическую оценку первого заместителя постпреда России при организации Дмитрия Полянского. Об этом сообщило РИА «Новости».

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил с четверга сроком на четыре дня ввести на Украине гуманитарную паузу для вывода мирного населения и доставки гумпомощи.

«Такие вещи решаются в Москве министерством обороны. Лично я немного скептичен, потому что я знаю, как это было в прошлом», — прокомментировал Полянский выступление генсека.

Он напомнил, что Россия не раз объявляла прекращение огня и организовывала гуманитарные коридоры. Украина не использовала их по назначению, а действовала со «зловредными целями», подчеркнул дипломат. Он отметил, что не видит смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам», но это «не от меня зависит», добавил Полянский.

Генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал, в чем главное отличие спецоперации от войны. Во время специальной операции основная цель — сберечь жизни людей. А война — это другое, отметил Шаманов.