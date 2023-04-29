Мир 29 апреля 2023, 00:25 Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России Полянский: украинские беженки обращались к России за помощью в возвращении детей в Европе РИА «Новости»

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, как сбежавшие в Европу украинки обращались с просьбами помочь вернуть им детей. Речь идет о проблеме изъятия детей европейскими властями у беженок, сообщил дипломат в своем Telegram-канале.

Россия в начале апреля провела неформальное заседание Совбеза ООН по этой теме.

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«По итогам мы, реагируя на поступившие к нам обращения, решили публиковать информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок в наших англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren», — сообщил Полянский.

Он добавил, что условием для публикации было четко выраженное согласие на это от заявителя. Только за первый месяц постпредство получило большое количество обращений с просьбой о помощи. Воровство детей и их эксплуатацию в Европе представитель России назвал проблемой, которую на Западе не хотят замечать.

Полянский перечислил имена женщин, обратившихся за помощью в этом вопросе. Постпредство опубликовало их обращения, а одно письмо передало Генсеку ООН. У всех этих женщин детей забрали в приюты, где они находятся в плохих условиях. При этом украинские дипучреждения, по выражению дипломата, только «разводят руками» и намекают на чувствительный политический контекст.

Ранее сообщалось, что британцы массово жалуются на украинских переселенцев, особенно на женщин. Те откровенно мошенничают, покупают предметы роскоши, а когда гостеприимные хозяева просят помыть тарелку, жалуются в полицию на рабство.