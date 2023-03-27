Мир 27 марта 2023, 05:12 Полянский раскрыл причину жестокого отношения ВСУ к пленным Полянский: американские наемники и украинские националисты не следуют международному праву Сайт президента Украины

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Украинские военные наряду с американскими наемниками считают, что имеют право нарушать международное право. Об этом заявил первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter.

Он припомнил о статье американской газеты The New York Times, в которой говорилось, что наемники из США верят в возможность безнаказанно нарушать международные правила ведения боевых действий.

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«Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — написал Полянский.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой указывалось, что некоторые из тех, кто находится на Украине, даже не получат возможность выйти на поле боя под руководством Соединенных Штатов, однако имеют легкий доступ к американскому оружию. В материале также отмечалось, что многие «солдаты удачи» США с презрением относятся друг к другу и стараются нажиться на конфликте.

Ранее стало известно, что украинских солдат бросали в горячие точки в случае отказа идти на штурм российских позиций. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иванников и добавил, что так командование наказало их за неподчинение.