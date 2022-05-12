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    12 мая 2022, 21:17

    Полянский предупредил об ответе России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

    Полянский: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может сделать их целями России

    Валерия Шафирко

    Вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса, а также размещение на территории этих стран подразделений НАТО может сделать их потенциальными целями для России. Об этом британскому онлайн-изданию UnHerd News сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    «Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара», — сказал заместитель постпреда РФ при ООН.

    Финляндия, и Швеция, как отметил Полянский, знают, что когда они войдут в состав Североатлантического альянса, «это потребует определенных зеркальных мер с российской стороны».

    Швеция и Финляндия готовятся подать заявки на вступление в НАТО на фоне успехов российской армии по освобождению Украины от националистов. Эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов рассказал «360», в чем их ошибка и как дорого может обойтись членство в альянсе.