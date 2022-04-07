Полянский предупредил о «разрушительных последствиях» возможного исключения РФ из СПЧ ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что решение относительно членства РФ в Совете по правам человека (СПЧ) является знаковым и «может иметь разрушительные последствия для системы ООН». Пост появился в Telegram-канале Полянского.

«Россия играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника. Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу», — пояснил Полянский.

По мнению дипломата, западные страны хотят подорвать институты ООН за дымовой завесой наказания России. Тем самым они рискуют разрушить фундамент «нынешней многосторонней системы, возникшей после Второй мировой войны и спасающей мир от третьей мировой войны». Дмитрий Полянский назвал «опасным прецедентом» ситуацию, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения.

«Это голосование — не о российско-украинском конфликте или предполагаемых нарушениях прав человека в России: эти утверждения далеки от проверки и доказательства. С учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде печально известной Бучинской операции под чужим флагом) это скорее заранее обдуманный тактический ход», — добавил дипломат.

Голосование по вопросу приостановки членства России в СПЧ пройдет в четверг, 7 апреля.