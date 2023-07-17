Мир 17 июля 2023, 01:41 Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине Зампостпреда РФ Полянский пообещал сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине РИА «Новости»

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России есть, что сказать, будут и сюрпризы. Так прокомментировал предстоящее заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что западные страны подтянут «тяжелую артиллерию», пригласив глав МИД, и постараются сделать из заседания мощное антироссийское шоу. Однако России будет чем ответить.

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«В Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. <…> Нам тоже есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», — написал он.

Заседание пройдет в понедельник, 17 июля, в 22:00 по московскому времени. Председателем выступит глава МИД Британии Джеймс Клеверли, который ранее оправдал атаку дронов на Москву. По его мнению, Украина имела на это легитимное право.