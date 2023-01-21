Мир 21 января 2023, 03:18 Полянский оценил объективность работы ООН в условиях влияния Запада Полянский: ООН пытается быть объективной, несмотря на влияние Запада Telegram

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Запад очень сильно влияет на ООН, но организация пытается проявлять объективность. Россия работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и указывает на важность независимой оценки, заявил первый заместитель постоянного представителя страны при организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24».

«Влияние Запада на ООН очень велико, и не только на руководящем уровне, но и на уровне персонала менее значимого.», — сказал он.

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По словам первого зампостпреда РФ, ООН остается практически единственной площадкой, с которой российская сторона может «без купюр и без цензуры» доносить правду о ситуации в Донбассе и на Украине.

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Ранее Полянский заявил, что политика Соединенных штатов и Великобритании привела к украинскому конфликту. По его словам, мир наступит тогда, когда Россия перестанет чувствовать угрозы со стороны киевского режима. Главными целями спецоперации он назвал обеспечение прав человека на Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украину превратили в натовскую частную военную компанию и заставляют воевать за цели Запада.