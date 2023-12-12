12 декабря 2023, 02:35
Полянский объяснил, что будет с американским оружием на Украине
Полянский: ВС РФ уничтожат выпрошенное Зеленским американское оружие
Оружие, выпрошенное президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в США, будет перемолото ВС РФ. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, чьи слова привело РИА «Новости».
«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено», — подчеркнул Полянский.
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Он добавил, что это никак не повлияет на выполнение целей спецоперации, начатой для спасения жизней людей в ДНР и ЛНР, а также денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат также поинтересовался у западных коллег, кому они планируют поставлять боеприпасы, если все меньше украинцев готовы умирать за антинародный режим Зеленского.
Украинский лидер выступил в военной академии в Вашингтоне и раскритиковал конгресс за проволочки в согласовании помощи. Зеленский снова начал выпрашивать у Запада вооружение.
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ООН
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