Мир 12 декабря 2023, 02:35 Полянский объяснил, что будет с американским оружием на Украине Полянский: ВС РФ уничтожат выпрошенное Зеленским американское оружие Unsplash

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Оружие, выпрошенное президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в США, будет перемолото ВС РФ. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, чьи слова привело РИА «Новости».

«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено», — подчеркнул Полянский.

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Он добавил, что это никак не повлияет на выполнение целей спецоперации, начатой для спасения жизней людей в ДНР и ЛНР, а также денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат также поинтересовался у западных коллег, кому они планируют поставлять боеприпасы, если все меньше украинцев готовы умирать за антинародный режим Зеленского.

Украинский лидер выступил в военной академии в Вашингтоне и раскритиковал конгресс за проволочки в согласовании помощи. Зеленский снова начал выпрашивать у Запада вооружение.