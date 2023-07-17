Мир 17 июля 2023, 19:24 Полянский объяснил бессмысленность схемы ООН по платежам в рамках зерновой сделки Дипломат Полянский: схема ООН не обеспечивала постоянство платежей по зерновой сделке РИА «Новости»

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Предложения генсекретаря ООН относительно финансовых расчетов в рамках зерновой сделки не обеспечат непрерывность транзакций, заявил в Twitter первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, Антониу Гутерриша уже проинформировали об этом, сообщил ТАСС.

Полянский напомнил, что генсек ООН изложил свои предложения в письме президенту России Владимиру Путину. Однако эти варианты не представляются выполнимыми и не обеспечат непрерывность трансграничных финансовых транзакций, подчеркнул дипломат.

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Гутерриш ранее указывал, что в своем письме Путину заявлял о договоренности по поводу подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT. По словам генсека ООН, до настоящего момента расчеты при экспорте сельхозпродукции из России проводили через специальную схему с участием американского банка JP Morgan.

В понедельник, 17 июля, Гутерриш признался, что сожалеет о решении России отказаться от продления зерновой сделки.