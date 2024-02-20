Мир 20 февраля 2024, 07:45 Полянский назвал ударом по репутации США каждое их вето в СБ ООН Полянский предупредил о возможном вето США на резолюцию СБ ООН по Газе Mohammed Abu Elsebah/dpa/globallookpress

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США могут в четвертый раз заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что следующее голосование по представленному Алжиром документу по палестинскому анклаву пройдет 20 февраля.

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«Двадцатого февраля в 10.00 (18.00 по московскому времени) в СБ ООН состоится голосование по представленному Алжиром проекту резолюции СБ с требованием немедленно прекратить огонь в Газе», — отметил Полянский.

По его словам, проект не устраивает США, и они уже дали понять, что применят право вето». Первый зампостпреда России при ООН предупредил, что блокировкой резолюции американская сторона наносит удар по своей репутации в мире, особенно на Ближнем Востоке.

«Это будет уже четвертое вето американцев с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года», — заключил Полянский.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, которой обязал Израиль и палестинское движение ХАМАС обеспечить доставку гумпомощи в сектор Газа. США не позволили добавить в документ пункт о прекращении огня.