Полянский назвал неубедительной попытку Байдена обвинить Путина в инфляции в США

Президент США Джо Байден попытался переложить ответственность за рекордную инфляцию в стране на российское руководство. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал его заявление неубедительным.

«Кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США переложить вину и избежать ответственности», — написал Полянский в соцсети.

Ранее Байден признал, что инфляция стала подлинным вызовом для населения США. По его словам, американская администрация никогда не видела ничего подобного налогу российского лидера на бензин и продукты. Президент объяснил рекордный рост цен «путинским подорожанием».

Так Байден прокомментировал доклад Минтруда США об инфляции. Согласно данным министерства, по итогам мая потребительские цены в стране увеличились на 8,6% в годовом выражении. Такой показатель стал самым большим с декабря 1981 года. Президент США пообещал сделать все возможное для снижения цен в магазинах страны.