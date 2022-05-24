Полянский назвал чистым пиаром заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры только с российским лидером Владимиром Путиным являются чистым пиаром. Такое мнение высказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является чистым пиаром», — сказал Полянский в эфире «Соловьев Live». Его слова привели в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

Ранее украинский лидер заявил, что из российских представителей готов увидеть за столом переговоров только Путина. При этом Зеленский уточнил, что согласен провести обсуждение, если на встрече поднимут вопрос прекращения конфликта.

В середине мая пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков пояснял, что российская сторона не отказывается от переговоров президентов двух стран, но без подготовки их невозможно провести. По его словам, для встречи нужно разработать документ, который в итоге финализируют на высшем уровне.