Мир 07 июня 2023, 05:51 Поляков возмутило «окно возможностей» российских туристов в Грузии Onet: жители Польши возмутились новыми возможностями туристов из России Pxhere

Читать 360tv в

Польских читателей сайта onet.pl возмутило возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Само издание назвало это «еще одним непонятным решением».

Жители Польши же возмутились, что у российских туристов появилось окно возможностей, которое позволит им путешествовать по странам Европы.

Реклама

Авиакомпания Georgian Airways ранее объявила о расширении перечня транзитных зарубежных рейсов из Москвы через Тбилиси. Таким образом с 15 июня российские туристы смогут отправиться в Германию, Австрию, Францию, Италию, Нидерланды, Израиль.

По мнению жителей Польши, Грузия «значительно облегчает россиянам поездки в Европу».

Ранее стало известно, что россияне начали массово отказываться от полетов в Грузию после открытия прямого авиасообщения между двумя странами из-за дорогих авиабилетов из Москвы в Тбилиси. У Georgian Airways, как заметили туристы, стоимость билетов варьируется от 60 тысяч рублей в обе стороны. Путешественники отметили, что за такую цену можно слетать в Таиланд, а билеты в Индию стоят в два раза меньше.