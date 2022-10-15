«Колоссальная глупость». Поляков возмутил отказ Байдена обсудить с Путиным ситуацию на Украине | 360°

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«Колоссальная глупость». Поляков возмутил отказ Байдена обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Читателей польской Interia возмутил отказ Байдена обсудить с Путиным ситуацию на Украине

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Президент США Джо Байден заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным освобождение из-под стражи американки Бриттни Грайнер, а не ситуацию на Украине. Эти слова возмутили читателей польской газеты Interia. Они оставили большое количество комментариев под статьей.

«Колоссальная глупость. <…> Надеюсь, республиканцы в итоге разгонят этих леваков. Навсегда!» — написал один из пользователей.

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«То есть, иначе говоря, Байден готов переговариваться только о том, чтобы некая осужденная за связанное с наркотиками преступление, ушла от наказания», — подчеркнул другой.

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«Стыдно, что президент опускается до таких дел. Ее счастье, что она негритянка и лесбиянка», — добавила еще одна читательница.

Многие в комментариях отметили особенную лояльность американского руководства к представителям ЛГБТ и других различных меньшинств. По словам поляков, Байден должен радоваться, что Грайнер отправили в тюрьму именно в России, а не Иране или Индонезии, где бы ей светила наивысшая мера наказания.

Ранее президент США заявил, что встретился бы с Путиным, если бы тот пришел на G20 и выразил желание поговорить об освобождении американской баскетболистки. При этом он добавил, что обсуждать украинский кризис не намерен.

Владимир Путин

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Джо Байден

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