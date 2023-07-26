Мир 26 июля 2023, 16:49 Поляков предупредили об увольнениях с промышленных предприятий — СМИ BIP: промпредприятия Польши приготовились к увольнениям для оптимизации производства Freepik

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Ряд польских промышленных предприятий готовится к массовым увольнениям ради оптимизации производства. Об этом сообщило издание Business Insider Polska. Поясняется, что мера связана со значительным избытком мощностей и дефицитом заказов, в том числе иностранных. Сказались и растущие цены на энергоносители.

В первую очередь с проблемами столкнулись сотрудники предприятий в сфере обработки кожи и меха (около 73%), энергетики и производства кокса и топлива (73,6%), металлургической промышленности (73,7%).

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Главное управление статистики отметило, что самая сложная ситуация сложилась в небольших компаниях, где работают меньше 50 человек. Показатель оценки общего экономического положения в таких фирмах снизился до 20,6 пунктов по шкале от –100 до 100. Причем мало кто верит в улучшения, а большинство компаний признались, что планируют увольнения.

Ранее СМИ со ссылкой на Центр экономической информации сообщали о значительном ухудшении финансового положения поляков в этом году.