Поляков предупредили о наступающем продовольственном кризисе

Из-за высоких цен на газ Польша может столкнуться с продовольственным кризисом — с полок магазинов исчезнут мясные и молочные продукты. Об этом сообщила газета Wiadomości.

Подорожание голубого топлива привело к остановке предприятий по производству удобрений, компонентов пластика, также снизилась выработка аммиака. В пищевой промышленности начались сложности с получением необходимых компонентов, таких как углекислый газ. В результате этого дефицита с полок магазинов всего через две недели могут исчезнуть мясо и молочная продукция, пишет издание.

Производители беспокоятся, что если ситуация не изменится, то польский рынок захватят иностранные компании, и вернуться будет крайне сложно. Закрытие производств отразится на всех — фермерах, покупателях и производителях.

При сложившемся газовом кризисе в Польше президент страны призывает демонтировать газопровод «Северный поток — 2». Анджей Дуда выступил на «Крымской платформе» за полную ликвидацию трубопровода.