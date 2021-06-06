Поляков напугала газовая «российско-немецкая петля»

Приостановка строительства газопровода Baltic Pipe после того, как Дания отозвала свое разрешение на проведение работ, заставила поляков задуматься над своей энергетической безопасностью. Без нее Польше снова придется «просить» газ у России, что может стать огромной проблемой.

Об этом в эфире радио Polskie Radio 24 заявили польские журналисты.

«Немецкая сторона тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение… Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши», — приводит слова журналиста Яцека Лизиневича РИА «Новости».

Обозреватель издания wPolityce Петр Цивиньский отметил, что власти Польши ведут беспощадную борьбу за будущее страны и перед ними стоит самая трудная задача с 2015 года.

«С приходом к власти президента Джо Байдена, который стремится к сближению с Россией и Германией, который отказался от санкций в отношении „Северного потока — 2“, вся международная система меняется», — заявил он. Цивиньский также напомнил о мощных российских и немецких лобби, которые противостоят Варшаве.

По мнению журналистки портала Dzień Dobry Białystok Агнешки Северук-Мачеоровской, отзыв разрешения угрожает безопасности Польши. Она считает, что Россия и Германия получат доминирующую позицию не только в Европе.

«Польское правительство реагирует, но другие страны либо не видят этого, либо их устраивает такое положение дел. Опираясь на опыт прошлого, мы знаем, чем это может закончиться. Мы должны заботиться о собственной энергетической безопасности, делать свое дело», — подчеркнула она.

Строительстве газопровода Baltic Pipe стоимостью 1,7 миллиарда евро должно было завершиться в 2022 году. Он должен был заменить контракт на поставку российского газа в Польшу, который истекает в тот же период.

Датские власти отозвали разрешение на его строительство 3 июня по причинам угрозы для существования мелких грызунов, проживающих на территории его строительства.