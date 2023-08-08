Мир 08 августа 2023, 05:29 Поляки жестоко избили украинца и его мать Polskie Radio: трое поляков напали на 20-летнего украинца и его мать в Бельск-Подляском Unsplash

Читать 360tv в

Трое мужчин избило 20-летнего уроженца Украины и его мать в польском городе Бельск-Подляски. Об этом сообщило местное издание Polskie Radio.

В материале сказано, что драка началась в конце июля в центре города. По информации местных правоохранительных органов, компания и украинец «обменивались мнениями», после чего второго избили «руками и ногами». Мать пострадавшего украинца попыталась помочь сыну, однако озлобленные мужчины напали и на женщину.

Реклама

Сотрудники полиции поймали одного участника компании на месте происшествия, а двух других — после просмотра камер видеонаблюдения. Подозреваемыми оказались 33-летний поляк, 42-летний мужчина и его 21-летний сын. Всей компании грозит до трех лет лишения свободы. Как отметили в полиции, происшествия не связано с национальными вопросами.

Ранее украинского актера Александра Грекова покусали и избили бутылкой в центре Дублина. Стычка началась из-за пачки сигарет.