Поляки заказали оружие против России
Израильская компания Rafael, известный производитель оружия, готовит поставку противотанковых ракет Rafael SPIKE в Польшу. Вооружаться поляки могут с одной целью — противостоять России. Об этом пишет сайт «Утро.ру», ссылаясь на зарубежный источник.
Вместимость установки Rafael SPIKE — 8 ракет. Умная разработка не подведет в условиях плохой видимости, она ищет цели на земле и в воздухе визуально: без использования лазера, GРS или радара.
Поляки установят боеголовки на бронеавтомобили. При возникновении военного конфликта, эти ракеты могут быть направлены в российские танки: Т-72Б3,Т-80БМВ, Т-90 и другие.
24 июля состоится встреча президента Польши Анджея Дуды с Дональдом Трампом. Речь пойдет о военном сотрудничестве.