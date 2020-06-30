Поляки заказали оружие против России

Вместимость установки Rafael SPIKE — 8 ракет. Умная разработка не подведет в условиях плохой видимости, она ищет цели на земле и в воздухе визуально: без использования лазера, GРS или радара.

Поляки установят боеголовки на бронеавтомобили. При возникновении военного конфликта, эти ракеты могут быть направлены в российские танки: Т-72Б3,Т-80БМВ, Т-90 и другие.

24 июля состоится встреча президента Польши Анджея Дуды с Дональдом Трампом. Речь пойдет о военном сотрудничестве.