Мир 03 августа 2023, 18:28 Поляки заявили о готовности применить оружие на границе с Белоруссией Минобороны Польши предупредило о готовности открыть огонь на границе с Белоруссией РИА «Новости»

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Польские пилоты боевых вертолетов подтвердили готовность применять оружие у белорусской границы, заявил замначальника Генштаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком. Его выступление транслировало Польское телевидение.

По словам Соколовского, боевые вертолеты ВВС Польши уже направили к польско-белорусской границе.

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«На случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою», — указал замначальника Генштаба.

Генерал подчеркнул, что пилоты имеют боевой опыт в Афганистане. Поэтому без колебаний применят оружие в случае обострения обстановки.

Блащак также указал, что на границу с Белоруссией армия перебросила вертолеты сразу двух бригад.

Накануне, 2 августа, замглавы польского МИД Павел Яблоньский сообщил о пересечении воздушных границ белорусскими вертолетами. Однако в Минобороны Белоруссии назвали «надуманными» заявления соседней страны, так как они подкрепляются желанием оправдать наращивание польских войск у границ двух стран.