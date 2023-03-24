Мир 24 марта 2023, 00:36 Поляки заявили, что больше всего они не любят русских Исследование CBOS: в Польше любят американцев и ненавидят русских Unsplash

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В ходе исследования жителям Польши задали вопросы об их отношении к 20 народам и этническим группам. Оказалось, что поляки лучше всего относятся к американцам, а хуже всего — к русским. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на лабораторию CBOS.

Что касается их любимцев, то американцы возглавляют список (68% симпатии и 6% антипатии). На втором месте итальянцы, которые нравятся 61% поляков и не нравятся лишь 8%. А на третьем расположились британцы (60% симпатии, 11% неприязни).

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После них идут словаки (54% нравятся и 11% не нравятся), чехи (54% против 13%) и украинцы (51% симпатии и 17% антипатии).

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Примерно 32% опрошенных положительно относятся к евреям, а 29% — негативно. Почти 27% поляков хорошо воспринимают турок и 36% — отрицательно, а к китайцам с любовью относятся всего лишь 24% респондентов, и более 36% испытывают неприязнь.

Ближе к концу списка находятся белорусы (19% против 51%), цыгане (16% нравятся и 50% не нравятся) и арабы (15% симпатии, 59% антипатии).

Русские заняли последнее место в опросе (всего лишь 6% симпатии, и целых 82% неприязни).

CBOS отметил, что отношение поляков к русским значительно ухудшилось по сравнению с результатами опроса, проведенного в январе 2022 года.

«За последний год процент неприязни к россиянам вырос с 38% до 82%, а процент позитивных чувств снизился с 29% до 6%», — заявила исследовательская лаборатория.

Ранее благодаря результатам исследования стало известно, что во Франции вдвое выросло число людей, экономящих на туалетной бумаге.