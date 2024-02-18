Мир 18 февраля 2024, 18:35 Поляки заблокировали на границе фуру с автомобилями для ВСУ ТСН: поляки не пропустили на Украину фуру с автомобилями для ВСУ Benjamin Nolte / Global Look Press

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Протестующие на границе с Украиной польские фермеры не пропустили фуру, которая перевозила автомобили для ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По данным канала, заблокировавшие грузовик поляки были пьяны. Водитель фуры заявил, что показал на границе все необходимые документы.

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«Запросы Украины и разрешение от Минобороны Польши, что это действительно едет для украинской армии», — добавил мужчина.

Однако поляки заявили, что им «все равно», и развернули грузовик. По мнению водителя, протестующие намеренно сделали это.

Ранее в Польше фермеры высыпали из грузовиков украинское зерно прямо на дорогу. Власти Львова заявили, что они действуют как пророссийские провокаторы, не пропуская товары с Украины.