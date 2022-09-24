Поляки выступили против украинизации страны | 360°

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Поляки выступили против украинизации страны

Протестующие в Варшаве вышли на демонстрацию под лозунгом «Нет украинизации Польши»

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В центре Варшавы прошла акция против «украинизации Польши», сообщил RT. Митинг организовала партия националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна.

На мероприятии собрались более 100 человек с польскими флагами и плакатами «Остановите украинизацию», «Остановите деполонизацию», «Украинцы — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды» и «Хватит воровства под видом помощи Украине».

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Рядом с националистами на ответный митинг вышли их политические противники. Несколько человек пришли на акцию с украинским флагом и плакатом «Прочь с фашизмом и ксенофобией».

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По разным оценкам, в данный момент в Польше живут около трех миллионов граждан Украины. Около половины из них прибыли в страну в качестве беженцев после начала специальной военной операции.

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Украина

Польша

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