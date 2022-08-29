Поляки выстроились в очередь за углем на шахте в Люблине

Жители Польши из-за резко введенного эмбарго на поставки угля из России массово поехали на шахты. В Люблине выстроилась очередь из десятков автомобилей, сообщило агентство Reuters.

Несмотря на жару, поляки решили заранее подготовиться к зиме. Десятки легковых и грузовых автомобилей приехали на шахту Lubelski Wegiel Bogdanka. Очередь продвигается медленно, поэтому домовладельцы ночуют прямо в машинах в надежде закупить несколько тонн угля.

«Это за гранью воображения, люди спят в своих машинах. Я помню коммунистические времена, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — рассказал 57-летний пенсионер.

Он приехал из Свидника, что примерно в 30 километрах от шахты. Мужчина провел в машине три ночи.

Угольным отоплением в стране пользуется 3,8 миллиона домохозяйств. Польша запретила закупки в апреле, хотя Евросоюз обязал отказаться от них к августу. Местные шахты производят более 50 миллионов тонн угля ежегодно, однако поляки предпочитали импортный, в большинстве российский, из-за цены и удобства.