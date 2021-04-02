Польские военные корабли, которые заметили в районе строительства «Северного потока — 2», вряд ли помешают достроить газопровод. Сами поляки назвали флот своей страны металлоломом.

Ироничные комментарии пользователи оставили под опубликованной сайтом Interia статьей, посвященной газопроводу и военно-морским силам Польши. Последние, признала Варшава, регулярно патрулируют воды Балтики и совершают разведывательные рейсы.

«Военно-морской флот Польши — как гордо звучит! Только у нас нет никакого военного флота. Тот металлолом, которым мы располагаем, не пригоден ни для каких военных действий», — заметили читатели.

Корабли сочли подходящими «для рыбной ловли, а никак не для провокаций», а столкнувшихся с ними русских от души пожалели.

«Вокруг судов, строящих „Северный поток — 2“, собрались все косяки рыб, что же им было делать», — писали в Сети.

Некоторые возмутились тому, что Польша в последнее время позволяет США «втянуть себя в процесс обострения отношений с нашим восточным соседом». Оставившие комментарии заявили, что власти страны «действуют вразрез с интересами собственного народа».

В конце марта в охранной зоне трубоукладчика «Фортуна» заметили неопознанную подводную лодку. В филиале оператора трубопровода заявили, что «Северный поток — 2» подвергся провокациям. Якобы их устроили военные корабли, рыболовецкие суда и польский самолет М-28.