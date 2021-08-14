Поляки высмеяли не попавшего в Россию из-за санкций сенатора

Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич пожаловался в интервью, что его не пускают в Россию. Читатели портала Interia высмеяли его и посоветовали вести себя еще резче, чтобы ожидать «новых сюрпризов».

Политик сообщил, что собирался побывать в России на похоронах правозащитника Сергея Ковалева. Однако в польском посольстве ему отказали, объяснив, что въезд в Россию Борусевичу закрыт еще с 2015 года.

Читатели не поддержали его сетования и напомнили, что причиной всему — явная антироссийская политика, которую Борусевич активно поддерживает.

«А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, хотевших почтить День Победы?» — написал Polak.

Другие пользователи посоветовали ему говорить побольше негатива о России, и он сможет рассчитывать на «новые сюрпризы». Кто-то даже отметил: все-таки хорошо, что политику напомнили о запрете заранее. Если бы его задержали прямо в аэропорту Москвы, «это был бы позор».

В 2015 году в западных СМИ появился так называемый «черный список» граждан Польши, которым запрещен въезд в Россию. Среди прочих там был и Борусевич. В российском МИД отметили, что эти санкции стали зеркальной мерой по отношению к действиям Евросоюза.