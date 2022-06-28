Поляки выразили опасение успехами России в Донбассе

Жители Польши опасаются успехов России в Донбассе и возможности перехода всей территории Украины под контроль РФ. Об этом американский обозреватель Энтони Токарз написал в материале для журнала American Conservative.

Журналист провел несколько недель в Польше, где он общался с местными жителями и украинскими беженцами. И тех и других беспокоит ситуация на Украине.

«Несмотря на восторг от поразительной щедрости жителей Польши, мои собеседники переживали из-за отсутствия у ЕС единой политики по беженцам и выражали опасения, что с ослаблением общественного интереса к конфликту большая часть Украины, если не вся страна, попадет в руки неумолимой России», — написал Токарз.

Почти все собеседники автора материала выразили сомнения в возможности ЕС принять эффективные меры, видя продвижение армии РФ в Донбассе. Токарз также упомянул о неэффективных пакетах санкций, которые принимают в «кулуарах евросоюза».