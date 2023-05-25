Мир 25 мая 2023, 01:53 Поляки устроили войну против русских и украинцев на турецких пляжах Myśl Polska: поляки развязали пляжные войны против туристов из России и Украины в Турции Freepik

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Жителей Польши разозлило присутствие русских и украинских туристов на курортах Турции. Об этом написал в своей статье обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Он отметил, что поляки отказались играть с русскими в волейбол и даже пытались на них напасть в турецких барах. По словам автора статьи, в голове его соотечественников так и не ужилась мысль о том, что «страдающие украинцы», которые отдыхают в местных отелях, не спешат «мстить русским».

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«А что, если это в Польше кто-то проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Но для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места нет», — посетовал журналист.

Ренкас призвал поляков просто наслаждаться отдыхом, а не обсуждать яростно глобальные проблемы на шезлонгах. На его взгляд, «польские пляжно-барные войны выглядят смешными», с учетом того, что в них участвуют только жители Польши.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша «продолжит работу» над изъятием зданий российского посольства в Варшаве. По его словам, власти страны уже начали прорабатывать возможные шаги.