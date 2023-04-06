06 апреля 2023, 04:43
Поляки убедились в необходимости денацификации Украины
Myśl Polska: беженцы убедили поляков в необходимости денацификации Украины
Заполонившие Европу украинские беженцы убедили поляков в необходимости денацификации Украины. О последствиях многолетней нацистской идеологии написал обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас.
«Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. <…> Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация», — заявил польский обозреватель.
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Массовый исход украинцев в Европу грозит странам ЕС опасностью, вместе с беженцами приехало множество нацистов, замешанных в различных преступлениях на Украине и в Донбассе.
«Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом», — отметил Ренкас.
Журналист указал, что Европа приняла под видом «гуманитарной помощи» бандитов и террористов по указке англосаксов. Ренкас назвал это «враждебным актом» против Европы.
Украина
Польша
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