Мир 11 июля 2023, 01:42 Поляки становятся все больше недовольны размером помощи беженцам с Украины Социолог Доманьский: недовольство размером помощи украинским беженцам растет в Польше РИА «Новости»

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Недовольство растет среди жителей Польши по поводу объемов материальной помощи украинским беженцам за счет государства. Об этом сообщил социолог Хенрик Доманьский в интервью изданию WPolityce.

«Большая часть польского общества отрицательно относится к благам, которыми одаривает украинцев государство, делая это за счет граждан страны», — пояснил профессор.

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На этом фоне, отметил Доманьский, все большую популярность приобретает партия «Конфедерация свободы и независимости». Именно ее представители критически относятся к «привилегированному положению» украинских беженцев.

Недавно проведенный по просьбе издания опрос Social Changes показал, что 47% поляков предрекли Конфедерации перспективу остаться независимой и не войти ни в одну коалицию. Другие 43% решили, что партия все же куда-то войдет. И на этом фоне поддержки поляков самостоятельно действующая партия сможет позволить себе гораздо больше, отметил социолог.

По данным газеты, сейчас в Польше насчитываются 950 тысяч беженцев. Всего в стране проживает 2,3 миллиона украинцев.

Ранее стало известно, что Польша отправила Украине 10 вертолетов Ми-24. Информацию о передаче ВСУ боевых машин не разглашали.