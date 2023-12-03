Мир 03 декабря 2023, 05:23 Поляки стали воровать в магазинах еду из-за роста инфляции в стране «Известия»: поляки начали воровать в супермаркетах из-за роста инфляции в стране Freepik

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Поляки начали воровать в супермаркетах продукты из-за роста инфляции в стране. Об этом заявила специалист-полоновед Кристина Исмагилова в беседе с газетой «Известия».

Местная полиция заявила об увеличении количества краж в магазинах. Только в первой половине 2023 года в годовом исчислении «рост таких преступлений составил 40%». В прошлом году в польских магазинах зафиксировали 32,8 тысяч краж

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По данным журналистов Польши, такое положение дел связано с инфляцией, из-за которой граждане заметно обнищали.

«Это, без сомнения, два стимулирующих фактора. Люди стали чаще воровать, потому что они просто не могут сохранять потребление на уровне, к которому привыкли», — заявил эксперт по торговому рынку из группы компаний Offerista Роберт Бегай.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о сокращении украинского экспорта на 40%. По ее словам, это связано с блокадой польских перевозчиков.