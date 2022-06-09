Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько завил, что жители Польши стали отказывать украинцам в убежище из-за больших расходов. Об этом написало РИА ФАН.

Он также отметил, что сейчас Польша несет достаточно большие экономические расходы, которые она могла бы направить на решение внутренних проблем.

«Я убежден, что это может быть связано прежде всего с большими расходами, а также с тем, как себя ведут сами украинцы. В настоящее время расходы на беженцев, которые в Польшу уехали в количестве более чем два миллиона человек, не могу ручаться за точные цифры, весьма значительны. Им выплачивали пособия, обеспечивали их жильем, питанием, бесплатным проездом и так далее. В этом случае Польша несет достаточно большие экономические расходы, которые можно было бы направить на решение внутренних проблем. Например, на компенсацию высокой инфляции, в некотором случае достигающей 30%», — добавил Безпалько.

По данным издания Rzeczpospolita, которое ссылается на исследование специалистов Варшавского университета, только каждый седьмой житель Польши согласен на то, чтобы вынужденным переселенцам с Украины предоставляли финансовую помощь.