Мир 20 февраля 2023, 07:54 Поляки сорвали выступление прославляющей националистов украинской писательницы Kresy: активисты в Варшаве сорвали мероприятие украинской писательницы Оксаны Забужко flickr

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Польские активисты сорвали выступление украинской писательницы Оксаны Забужко в Варшаве. Они потребовали отправить националистов на родину, рассказал сайт Kresy.

Мероприятие с ее участием открылось в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Активисты развернули плакаты «Моральные нули, для вас пример — Бандера» и стали выкрикивать лозунг «Бандеровцы — домой». Они возмутились тем, что в Польше устроили публичную встречу с писательницей, прославляющей «Украинскую повстанческую армию»*, отрицающей Волынскую резню и преступления националистов. До этого они сорвали другие выступления Оксаны Забужко в Кракове и Вроцлаве.

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Ранее журналист Пшемыслав Пяста раскритиковал украинских беженцев за злоупотребление гостеприимством, ведь они стали украшать свою одежду нашивками националистического движения. Он напомнил о жертвах расправы над этническими поляками и посоветовал держать свои взгляды при себе.

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* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация