Поляки смогут ездить в США без визы

Трамп заявил, что готов обнародовать запись разговора с Зеленским Подробнее

«Мы вместе работаем над предоставлением Польше безвизового режима. В данный момент мы работаем над структурой [такого соглашения]», — сказал Трамп во время подписания американо-польской декларации об усилении оборонного сотрудничества.

Когда планируется ввести безвизовый режим, глава Белого дома не уточнил.

Декларация расширяет военное присутствие США в Польше. Вместе с Трампом ее подписал польский президент Анджей Дуда.

В начале месяца вице-президент США Майк Пенс заявил, что Польшу планируется включить в программу, которая позволяет иностранцам находиться на американской территории до 90 дней без оформления визы.