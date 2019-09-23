  • Поляки смогут ездить в США без визы

    23 сентября 2019, 23:40

    Кирилл Фролов

    Граждане Польши смогут посещать США без оформления визы. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп, сообщило «Польское радио».
    Поляки смогут ездить в США без визы

    Трамп заявил, что готов обнародовать запись разговора с Зеленским

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    «Мы вместе работаем над предоставлением Польше безвизового режима. В данный момент мы работаем над структурой [такого соглашения]», — сказал Трамп во время подписания американо-польской декларации об усилении оборонного сотрудничества.

    Когда планируется ввести безвизовый режим, глава Белого дома не уточнил.

    Декларация расширяет военное присутствие США в Польше. Вместе с Трампом ее подписал польский президент Анджей Дуда.

    В начале месяца вице-президент США Майк Пенс заявил, что Польшу планируется включить в программу, которая позволяет иностранцам находиться на американской территории до 90 дней без оформления визы.