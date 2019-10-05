Поляки скормили украинцу бандеровский флаг

Друг экс-депутата, имя которого Журавко не назвал, стал очевидцем того, как поляки спустили колеса автомобиля с украинскими номерами. Под лобовым стеклом машины был флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА)*. Когда хозяин автомобиля вернулся, возмущенные поляки окружили его.

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — написал в Facebook Журавко.

Друг бывшего депутата рассказал, что украинцу пришлось выполнить все требования поляков. По словам источника Журавко, несмотря на то что мужчины не били украинца, действовали они «жестко». Кроме того, украинца заставили также извиняться на русском языке.

Заробитчанам с Украины, по мнению Журавко, приходится сталкиваться с притеснениями в Польше из-за героизации членов ОУН-УПА*.

В мае 2015 года украинский экс-президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. В России такое решение осудили.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.