Мир 17 декабря 2023, 01:32 Поляки серьезно обеспокоились из-за приближения русских Rzeczpospolita: ВС РФ выйдут к Польше после поражения ВСУ без помощи Запада РИА «Новости»

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Украинская армия рискует потерпеть поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши. Свои опасения высказал журналист Енджей Белецкий в статье для Rzeczpospolita.

«Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится», — написал он.

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По мнению обозревателя, украинская сторона должна была давно потерпеть поражение, ей удалось продержаться так долго лишь благодаря помощи западных союзников. Однако ситуация складывается так, что шансы американского лидера Джо Байдена уговорить конгресс одобрить новую помощь ВСУ «ничтожны».

Это может означать, что «прямо за польской границей будет простираться Российская империя», заключил Белецкий.

Ранее подобным мнением с изданием поделился экс-президент Польши Александр Квасьневский. Он так же уверен, что без помощи США Украина проиграет, а президент России Владимир Путин «окажется на Буге».