Мир 27 января 2024, 03:33 Поляки разозлились из-за беспредела пьяных украинцев на дорогах Rzeczpospolita: в Польше повысился уровень преступности из-за наплыва украинцев РИА «Новости»

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Уровень преступности в Польше вырос из-за наплыва украинских беженцев. «Гости» чувствуют себя безнаказанно и постоянно нарушают польские законы, написала обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.

В Польше проживает более 2,5 миллиона граждан Украины. Они часто садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В полиции Польши выразили удивление высоким уровнем содержания алкоголя в крови.

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«Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера», — привело издание мнение Мирослава Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.

Поляки считают, что украинцы ведут себя в Польше вольготно, потому что считают себя гостями.

В сравнении с 2022 годом количество преступлений, в которых фигурировали иностранцы, выросло в Польше на 2,4 тысячи — до 17 тысяч. Законы в основном нарушают украинцы, грузины и белорусы.