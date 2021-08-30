Поляки пытались сломать забор на границе с Белоруссией

Польские пограничники задержали группу людей, которые пытались разломать забор на границе с Белоруссией. Вскоре будет предъявлено обвинение одному гражданину Нидерландов и 12 полякам.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба погранслужбы Польши.

«Сотрудники погранохраны вместе с солдатами Войска Польского задержали 13 человек (12 граждан Польши и одного гражданина Нидерландов), которые разрушали технические заграждения на польско-белорусской границе», — сообщило ведомство.

Среди задержанных оказался Бартош Крамек, сообщила «Страна.ua». Он является представителем международной неправительственной организации «Открытый диалог», защищающей права человека на постсоветском пространстве.

За последний месяц польские пограничники зафиксировали свыше трех тысяч попыток мигрантов прорваться с территории Белоруссии. Для блокировки границ личный состав увеличили до двух тысяч человек.

Польские власти 23 августа сообщили о намерении построить забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией. Ера призвана сократить наплыв мигрантов.